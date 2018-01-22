Агент: "У Слуцкого есть варианты для продолжения карьеры"

Футбольный агент Шандор Варга высказался по будущему тренера Леонида Слуцкого, последним клубом которого был английский "Халл Сити".

"Сейчас Слуцкий находится дома, в Москве. Конечно, он хочет работать. Леонид доволен опытом сотрудничества с нашим агентством, он остается нашим клиентом. У Слуцкого уже есть некоторые варианты продолжения тренерской карьеры, но говорить о чем-либо конкретном преждевременно", - цитирует Варгу Чемпионат.

Напомним, "СКА-Хабаровск" в контрольном матче уничтожил "Нефтчи". | soccernews.ru