Агент: "У Туре есть вариант с российским клубом"

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, заявил, что его клиент может перейти в российский клуб.

"Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию", - приводит слова Селюка "Рейтинг Букмекеров".

Последним клубом 35-летнего Туре был греческий "Олимпиакос", за который он выступал в течение трех месяцев, после чего стороны досрочно разорвали контракт. В данный момент хавбек является свободным агентом и может перейти в любой клуб бесплатно. Ранее ивуариец выступал за донецкий "Металлург", "Беверен", "Манчестер Сити", "Барселону" и "Монако".

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