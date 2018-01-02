Агент: "У "Зенита" нет шансов подписать Пьяцу"

Агент вингера туринского "Ювентуса" Марко Пьяцы Марко Налетилич опроверг возможный переход своего клиента в питерский "Зенит".

"Возможен ли переход Пьяцы в "Зенит"? Нет, у "Зенита" нет шансов", - приводит слова Налетилича СЭ.

В нынешнем сезоне из-за травмы Пьяца не сыграл ни одной игры за первую команду "Ювентуса".

Напомним, Пьяца уже сделал выбор между "Зенитом" и "Шальке". | soccernews.ru