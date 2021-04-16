Агент Угбо отреагировал на информацию об интересе "Ростова"

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Агент Угбо отреагировал на информацию об интересе "Ростова"

Фото твиттер Ике Угбо

Оливер Уорд, агент форварда "Челси" Ике Угбо, подтвердил слухи о желании "Ростова" заполучить его клиента.

"Ростов" действительно проявляет интерес к Ике. Но серьёзных переговоров не было и никаких решений по нему "Челси" не будет принимать до окончания сезона", - сказал агент.

Напомним, что помимо "Ростова" на 22-летнего англичанина претендуют "Фулхэм", "Генк", "Болонья", "Сампдория" и "Монако".

Угбо в этом сезоне выступает на правах аренды за "Серкль Брюгге", сыграл 33 матча, забил 16 голов и сделал 1 ассист.

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