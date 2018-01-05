Агент: "Уход Гоналона из "Ромы" исключен"

Агент полузащитника "Ромы" Максима Гоналона Фредерик Гуэрра опроверг информацию о том, что его клиент может сменить клуб зимой.

"Уход Гоналона из "Ромы" в январе абсолютно исключен. Мы довольны тем, как тренер использует его. Наставник также доволен Гоналоном", - цитирует Calciomercato Гуэрра.

В этом сезоне 28-летний Гоналон провел за "Рому" 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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