Агент: "Уход Гоналона из "Ромы" исключен"

Теги ромамаксим гоналон

Агент: "Уход Гоналона из "Ромы" исключен"

Агент полузащитника "Ромы" Максима Гоналона Фредерик Гуэрра опроверг информацию о том, что его клиент может сменить клуб зимой.

"Уход Гоналона из "Ромы" в январе абсолютно исключен. Мы довольны тем, как тренер использует его. Наставник также доволен Гоналоном", - цитирует Calciomercato Гуэрра.

В этом сезоне 28-летний Гоналон провел за "Рому" 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Рома" стала еще одним претендентом на Деулофеу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов