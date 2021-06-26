Агент Умара высказался об интересе со стороны "Спартака"

Фото: инстаграм Умара

Зухаир Эссикаль, агент нападающего "Альмерии" Садика Умара, высказался об интересе "Спартака".

"На данный момент "Спартак" не интересуется Умаром. Ранее клуб запрашивал информацию о нем, но не более. Он слишком дорог для "Спартака", - приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что "Альмерия" оценивает футболиста в 30 миллионов евро. На него также претендуют "Айнтрахт" и "Манчестер Сити".

В прошедшем сезоне Умар провел 43 матча, в которых забил 22 гола.

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