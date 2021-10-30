Агент Умтити прокомментировал новость о возможном переходе француза в "Спартак" или "Динамо"

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Агент Умтити прокомментировал новость о возможном переходе француза в "Спартак" или "Динамо"

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Артуро Каналес, агент центрального защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, отреагировал на слухи о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" предложили услуги француза "Спартаку", "Динамо", "Фенербахче" и "Бешикташу".

"Это неверная информация. Никто не предлагал Самюэля в российские клубы", - сказал агент.

В текущем сезоне 27-летний Умтити не сыграл ни одного матча за "Барсу". Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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