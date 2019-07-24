Агент уругвайского хавбека выдвинул новые требования

Пако Касаль, агент уругвайского нападающего ПСВ Гастона Перейро, назвал руководству "Спартака" новые требования по трансферу его клиента, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, представитель футболиста хочет получить три миллиона евро. "Спартак" отказывается платить такую сумму, предлагая посреднику не более 1,5 миллионов.

При этом московский клуб уже договорился с ПСВ по трансферу игрока за 15 миллионов евро.

24-летний Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.

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