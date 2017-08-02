Агент: "В ближайшее время Аскасибар станет игроком "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургэстудиантессантьяго аскасибар

Агент: "В ближайшее время Аскасибар станет игроком "Зенита"Агент полузащитника аргентинского "ЭстудиантесаСантьяго Аскасибара Факундо Фрага рассказал о ситуации с переходом своего клиента в питерский "Зенит".

"Теперь нам нужно уладить некоторые детали контракта, он будет рассчитан на четыре-пять лет. Думаю, сделка будет закрыта довольно скоро, я не вижу поводов для задержек. Сантьяго попробует себя в европейском футболе и еврокубках, наберется опыта, хотя РФПЛ - не такая сильная лига. В любом случае, если игрок проявит себя, то сможет перейти в более сильный чемпионат", - приводит слова Фраги Сielosports.

Напомним, "Зенит" требует за Эрнани пять миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 3 6
6 Уфа 3 5
7 Спартак Москва 3 5
8 Урал 3 5
9 Ростов 3 4
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 3 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов