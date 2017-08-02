Агент: "В ближайшее время Аскасибар станет игроком "Зенита"

Агент полузащитника аргентинского "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара Факундо Фрага рассказал о ситуации с переходом своего клиента в питерский "Зенит".

"Теперь нам нужно уладить некоторые детали контракта, он будет рассчитан на четыре-пять лет. Думаю, сделка будет закрыта довольно скоро, я не вижу поводов для задержек. Сантьяго попробует себя в европейском футболе и еврокубках, наберется опыта, хотя РФПЛ - не такая сильная лига. В любом случае, если игрок проявит себя, то сможет перейти в более сильный чемпионат", - приводит слова Фраги Сielosports.

Напомним, "Зенит" требует за Эрнани пять миллионов евро. | soccernews.ru