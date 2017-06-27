Агент: "В борьбе за Тельо у "Зенита" есть два конкурента - еще один российский клуб и клуб с большим именем"

Теги барселонакристиан тельозенит санкт-петербург

Агент: "В борьбе за Тельо у "Зенита" есть два конкурента - еще один российский клуб и клуб с большим именем"Агент вингера каталонской "Барселоны" Кристиана Тельо Хосе Мария Оробитг рассказал об интересе питерского "Зенита" к своему клиенту.

"Это правда, что "Зенит" интересуется Кристианом Тельо, но за ним охотятся и другие клубы, так что у "Зенита" есть серьезные конкуренты - это еще один российский клуб и клуб с большим именем. К тому же сейчас важно договориться с "Барселоной", а это всегда очень трудно", - цитирует агента Спорт день за днем.

Напомним, "Зенит" намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля". | soccernews.ru

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