Агент: "В мире есть три суперзвезды, которые не могут играть в одной команде"

Известный футбольный агент Пини Захави объяснил мотивы ухода бразильского форварда Неймара из каталонской "Барселоны" в ПСЖ.

" Неймар сделал то, что должен был сделать по важной причине. В мире есть три суперзвезды: Месси, Роналду и он. Они не могут играть в одном клубе. На "Камп Ноу" бразилец оставался вторым после Лео. Из-за прав на исполнение штрафных ударов, пенальти, и всего остального...

Он приехал в Испанию молодым футболистом. Он вырос, добился значительного прогресса. Теперь он - топ-игрок. Ему 26 лет, и за его спиной есть уже восемь или девять сезонов, проведенных на высоком уровне. Ему нужна была свобода. У ПСЖ были большие амбиции. Перед приходом Неймара никто не хотел смотреть Лигу 1, за исключением самих французов. Ней изменил это ", - цитирует агента FootMercato.

Напомним, Тухель получил гарантии от ПСЖ относительно будущего Неймара и Мбаппе. | soccernews.ru