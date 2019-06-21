Агент: "В "Ювентусе" Сарри нужен такой игрок, как Жоржиньо"

Агент хавбека "Челси" и национальной команды Италии Жоржиньо, рассказал, что думает о возможном переходе своего клиента в "Ювентус". Об этом сообщает Radio Kiss Kiss Napoli.

"Сарри нужен такой футболист, как Жоржиньо, чтобы показывать свой футбол. Я пока не знаю о трансферной политике туринского клуба, посмотрим. Сарри недавно в "Ювентусе", но они все решат с Фабио Паратичи", - сказал агент.

Ранее Жоржиньо играл в "Наполи" и "Челси" под руководством Сарри. В минувшем сезоне он участвовал в 37 матчах в АПЛ, забив 2 гола.

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