Агент Вагнер Лава прокомментировал новость о том, что футболист может вернуться в ЦСКА

Агент форварда Вагнер Лава Геральдо Перейра высказался по поводу новости о том, что 35-летний 35-летний футболист может вернуться в ЦСКА.

В пятницу, 5 июня, стало известно, что нападающий расторг контракт с "Коринтиансом" по обоюдному согласию.

"Интерес ЦСКА? Вагнер Лав расскажет о своем будущем в понедельник", - сказал агент.

Футболист в составе красно-синих забил 120 голов в 244 матчах, выиграв три чемпионата России, шесть Кубков страны, а также Кубок УЕФА.

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