Агент Вагнер Лава рассказал, почему переход футболиста в ЦСКА затягивается

Агент нападающего ЦСКА Вагнера Лава Эванду Феррейра рассказал, что будет с будущим его клиента.

"Пока никаких решений нем. Смотрим, что будет лучше для него. Пока могу сказать только это. Как только мы определимся - вы узнаете", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист покинул "Коринтианс" и готов на правах свободного агента перейти в ЦСКА. "Армейцы" готовы приобрести игрока.

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