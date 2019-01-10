Агент Вагнер Лава заявил, что игрок покинет "Бешикташ"

Агент нападающего "Бешикташа" Вагнера Лава заявил, что игрок близок к расторжению контракта с турецким клубом. Он также отметил, что футболист хочет вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает "Чемпионат".

"С клубами из России мы пока не общались, однако, если бы такая возможность возникла, Вагнер вернулся бы в ЦСКА", - сказал агент Вагнер Лава.

Ранее стало известно, что турецкий клуб готов отпустить игрока.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 16 матчах и отметился семью голами.

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