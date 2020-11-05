Агент Вагнера Лава прокомментировал слухи о желании бразильца вернуться в ЦСКА

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Агент Вагнера Лава прокомментировал слухи о желании бразильца вернуться в ЦСКА

Накануне появились слухи, что нападающий "Кайрата" Вагнер Лав не хочет продлевать с клубом контракт, истекающий в декабре этого года.

Якобы 36-летний футболист ждёт нового предложения от московского ЦСКА. У бразильца есть желание присоединиться к армейцам зимой и помочь им стать чемпионами.

"Вагнер не продлевает контракт с "Кайратом", потому что ждёт предложение от ЦСКА? Нет, извините, я об этом ничего не знаю", - заявил агент форварда Эвандро Феррейра.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

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