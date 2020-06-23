Агент Вагнера Лава рассказал, почему футболист перейдет в "Кайрат"

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Агент Вагнера Лава рассказал, почему футболист перейдет в "Кайрат"

Агент нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал, почему его клиент перейдет в казахстанский клуб, а не в московский ЦСКА.

"Вагнер предпочел "Кайрат", так как его там высоко оценили. Ему сделали наилучшее предложения с финансовой точки зрения", - сказал агент.

Ранее о переходе сообщил сам Вагнер Лав в своем Instagram. В настоящее время он является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.

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