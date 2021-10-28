Агент Вагнера Лава высказался о возможном возвращении бразильца в ЦСКА

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Агент Вагнера Лава высказался о возможном возвращении бразильца в ЦСКА

Фото инстаграм Вагнера Лава

Эвандро Феррейра, агент нападающего "Кайрата" Вагнера Лава, считает, что московский ЦСКА стал бы идеальным местом для завершения карьеры его клиента.

"Мы ещё не знаем, будем ли продлевать контракт с "Кайратом" или нет. Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в клубе? В футболе возможно всё. У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры", - сказал агент.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

Ранее сообщалось, что 37-летний бразилец готов заключить с армейцами краткосрочный контракт до конца текущего сезона.

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