Агент ван Бергена отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
Санти Колк, агент нападающего "Херенвена" Митчелла ван Бергена, высказался по поводу слухов, сватающих его клиента в питерский "Зенит".
"Я не разговаривал с "Зенитом" по поводу него. Но не могу подтвердить, что это неправда, потому что за Митчеллом следит много крупных клубов в Европе. Факт в том, что на данный момент клуб не связывался со мной по поводу него", - заявил агент.
Ван Берген выступает за "Херенвен" с лета 2018 года, сыграл 62 матча, забил 13 голов и сделал 7 ассистов.
Форварду в августе исполнится 21 год. Его рыночная стоимость - 3,6 миллиона евро.
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