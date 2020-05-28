Агент ван Бергена отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

Санти Колк, агент нападающего "Херенвена" Митчелла ван Бергена, высказался по поводу слухов, сватающих его клиента в питерский "Зенит".

"Я не разговаривал с "Зенитом" по поводу него. Но не могу подтвердить, что это неправда, потому что за Митчеллом следит много крупных клубов в Европе. Факт в том, что на данный момент клуб не связывался со мной по поводу него", - заявил агент.

Ван Берген выступает за "Херенвен" с лета 2018 года, сыграл 62 матча, забил 13 голов и сделал 7 ассистов.

Форварду в августе исполнится 21 год. Его рыночная стоимость - 3,6 миллиона евро.

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