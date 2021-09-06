Агент ван де Бека недоволен переходом Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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Агент ван де Бека недоволен переходом Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Гидо Альберс, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека, негодует в связи с возвращением в английский клуб форварда Криштиану Роналду.

Представитель голландца опасается, что приход 36-летнего футболиста повлияет на количество игрового времени у его клиента.

"Мы уже поняли, что его переход - это плохая новость для нас. Погба играет слева, но возвращение Криштиану означает, что в полузащите добавится ещё один игрок, и Поль уйдёт со своей позиции. У нас были переговоры с Сульшером и руководством клуба. Мы проявили инициативу и стали искать новую команду, остановившись на "Эвертоне".

Но перед дедлайном нам позвонил Сульшер и представители "МЮ". Нам сказали, что трансфер не рассматривается, и Донни должен утром прибыть на тренировку. Мы заявили, что Донни - это игрок не только для Кубка лиги, Кубка Англии или еврокубковых матчей. Он прибыл в Англию, чтобы играть в АПЛ", - цитирует агента Ziggo Sport.

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