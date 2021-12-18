Агент Ваноли не ответил на вопрос о неустойке в контракте итальянца со "Спартаком"

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Андреа Д'Амико, агент нового главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли, отказался от комментариев по поводу гипотетического увольнения своего клиента из московского клуба.

"Как защищён контракт Ваноли? Об отступных сообщим позднее", - сказал агент.

Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.

Контракт между клубом и 49-летним специалистом заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

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