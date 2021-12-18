Агент Ваноли не ответил на вопрос о неустойке в контракте итальянца со "Спартаком"
Фото сайт "Спартака"
Андреа Д'Амико, агент нового главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли, отказался от комментариев по поводу гипотетического увольнения своего клиента из московского клуба.
"Как защищён контракт Ваноли? Об отступных сообщим позднее", - сказал агент.
Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.
Контракт между клубом и 49-летним специалистом заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.
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