Агент Ваноли: "Паоло - тренер "Спартака"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Андреа Д′Амико, представитель итальянского специалист Паоло Ваноли, подтвердил слухи о назначении своего клиента главным тренером московского "Спартака".

"Паоло Ваноли – новый тренер "Спартака" – клуба, который я хорошо знаю, клуба, обладающего отличным стадионом и спортивным центром", – сказал Д′Амико.

Ранее сообщалось, что о назначении Ваноли главным тренером в московский клуб объявит в пятницу, 17 декабря.

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