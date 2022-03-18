Агент Ваноли прояснил будущее тренера в "Спартаке"

Фото твиттер "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли не рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста из-за политической ситуации.

"Всё хорошо, Ваноли остаётся в России. Он даже не думал об отъезде. А зачем? Паоло в полном порядке, всё нормально", - сказал агент итальянского специалиста Андреа Д'Амико.

Напомним, что "Спартак" назначил Ваноли в декабре вместо уволенного Руя Витории.

"Красно-белые" с новым наставником одержали две победы и потерпели два поражения.

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