Агент Ваноли высказался о возможном назначении тренера в "Спартак"

Андреа Д'Амико, агент тренера Паоло Ваноли, поделился мнением о возможном назначении итальянского наставника на пост главного тренера московского "Спартака".

"Ваноли будет новым тренером "Спартака"? Это ложь! "Спартак" не контактировал с Паоло. Так же, как и со мной", — приводит слова Д'Амико "Спорт-Экспресс".

49-летний Ваноли не имеет опыта главного тренера. Ранее он работал ассистентом главного тренера "Челси" и "Интера" Антонио Конте.

Не пропустите: "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в дерби. | http://soccernews.ru