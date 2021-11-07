Агент Ваноли высказался о возможном назначении тренера в "Спартак"

Теги спартак москвапаоло ваноли

Агент Ваноли высказался о возможном назначении тренера в "Спартак"

Андреа Д'Амико, агент тренера Паоло Ваноли, поделился мнением о возможном назначении итальянского наставника на пост главного тренера московского "Спартака".

"Ваноли будет новым тренером "Спартака"? Это ложь! "Спартак" не контактировал с Паоло. Так же, как и со мной", — приводит слова Д'Амико "Спорт-Экспресс".

49-летний Ваноли не имеет опыта главного тренера. Ранее он работал ассистентом главного тренера "Челси" и "Интера" Антонио Конте.

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