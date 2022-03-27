Агент Ваноли высказался о возможном увольнении тренера из "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Андреа Д’Амико, агент главного тренера московского "Спартака" Паоло Ваноли, отреагировал на информацию о том, что его клиент может быть уволен в случае поражения "красно-белых" в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

"Эта информация неверна. Почему появляются все эти фейковые новости?" – приводит слова Д’Амико "Чемпионат".

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 19 апреля. Впрочем, до этого спартаковцам еще предстоят матчи Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом", тульским "Арсеналом" и "Рубином".

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