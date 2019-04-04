Агент: "Варан чувствует, что должен начать новый цикл"

Теги реал мадридрафаэль варан

Агент: "Варан чувствует, что должен начать новый цикл"
Французский агент Бруно Сатин сообщил, что защитник "Реала" Рафаэль Варан действительно задумался о смене клуба.

"Недавно я общался с братом Варана Энтони. Насколько я понял, Рафаэль думает об уходе из "Реала". Не то, чтобы он точно решил сменить клуб, но такая вероятность существует, так как он выиграл все с "Реалом". Рафаэль чувствует, что должен начать новый цикл", - приводит слова Сатина El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему Варану проявляют "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". "Реал", в свою очередь, не намерен расставаться с игроком.

Контракт Варана с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. Отступные в его контракте составляют 500 миллионов евро.

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