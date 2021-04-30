Агент Варана ведет переговоры с двумя клубами

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Агент Варана ведет переговоры с двумя клубами

Фото твиттер Рафаэля Варана

Центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан может летом оказаться в одном из топ-клубов АПЛ.

По информации журналиста Николо Скиры, агент футболиста уже ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Напомним, что "сливочные" будут готовы продать француза, если он не продлит контракт, истекающий в 2022 году.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок также интересен ПСЖ.

Варан в текущем сезоне сыграл за "Реал" 39 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Варан твердо решил покинуть "Реал". | http://soccernews.ru
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