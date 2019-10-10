Агент Варга: "Не считаю покупку Малкома ошибкой селекционной службы "Зенита"

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Агент Варга: "Не считаю покупку Малкома ошибкой селекционной службы "Зенита"

Известный футбольный агент Шандор Варга поделился мыслями о ситуации с вингером "Зенита" Малкомом, который был куплен за 40 миллионов евро, но из-за травмы смог принять участие только в двух матчах.

"Не считаю, что покупка Малкома - ошибка селекционной службы "Зенита". К сожалению, никто не застрахован от травм в футболе, их получают неожиданно самые лучшие футболисты в самых лучших клубах. Футбол вообще самый травмоопасный вид спорта. Если в боксе есть правила, куда можно бить, куда нельзя, а в футболе тебе и бутсой в глаз могут зарядит.

Он молодой игрок, обидно, что так вышло. Но футбол - коллективный вид спорта, может быть, кто-то сейчас получит свой шанс в составе, и это пойдёт "Зениту" на пользу. Так что не надо делать трагедии из длительного отсутствия футболиста на поле. Полагаю, была фаза, когда думали, что можно восстановиться без операции и быстро, а потом оказалось, что нельзя", - сказал Варга.

Напомним, что летом Малком перешёл в "Зенит" из "Барселоны". Его зарплата, по данным СМИ, составляет 6,5 миллионов евро в год.

В последний раз бразилец выходил на поле 10 августа, а накануне он перенёс операцию, из-за которой пропустит ещё два месяца.

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