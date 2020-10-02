Агент Варга - о Венгере в России: "Думаю, что это возможный вариант"

Футбольный агент Шандор Варга, которого связывают дружеские отношения с бывшим наставником "Арсенала" Арсеном Венгером, не исключил, что француз возобновит тренерскую карьеру в РПЛ.

"У Венгера несколько раз возникали варианты с тремя российскими клубами. Ни для кого не секрет - это были "Зенит", "Локомотив" и "Спартак". Он всегда, без всяких сомнений, говорил: "Россия? Да, с удовольствием". Сейчас он не очень доволен тем, что происходит вокруг него. Он привык к ежедневной творческой работе. Он скучает по футболу. Поэтому я думаю, что это возможный вариант", - сказал Варга.

Напомним, что Венгер в 2018 году покинул "Арсенал" и с тех пор не работал тренером.

После увольнения Кирилла Новикова из московского "Динамо" появились слухи, что 70-летний специалист может возглавить "бело-голубых".

Не пропустите: Кирьяков может возглавить "Динамо". | http://soccernews.ru