Агент Варга - о Венгере в России: "Думаю, что это возможный вариант"
Футбольный агент Шандор Варга, которого связывают дружеские отношения с бывшим наставником "Арсенала" Арсеном Венгером, не исключил, что француз возобновит тренерскую карьеру в РПЛ.
"У Венгера несколько раз возникали варианты с тремя российскими клубами. Ни для кого не секрет - это были "Зенит", "Локомотив" и "Спартак". Он всегда, без всяких сомнений, говорил: "Россия? Да, с удовольствием". Сейчас он не очень доволен тем, что происходит вокруг него. Он привык к ежедневной творческой работе. Он скучает по футболу. Поэтому я думаю, что это возможный вариант", - сказал Варга.
Напомним, что Венгер в 2018 году покинул "Арсенал" и с тех пор не работал тренером.
После увольнения Кирилла Новикова из московского "Динамо" появились слухи, что 70-летний специалист может возглавить "бело-голубых".
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