Агент Варга подтвердил интерес клубов АПЛ к форварду "Крыльев Советов" Соболеву

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев действительно входит в сферу интересов клубов АПЛ.

"На меня выходили некоторые английские клубы. Спрашивали моё мнение о нём. Не могу называть конкретные команды. В Англии несколько клубов сейчас ищут нападающего такого типа. Соболев действительно себя неплохо проявил в России. Предметный интерес к нему есть. Именно со стороны клубов АПЛ. Сегодня было несколько звонков. И про него как раз меня спрашивали. Действительно, парень заслуживает внимания. Я тренер по образованию. Видел его деле. Достойный футболист. Не случайно он уже получил вызов в сборную", - сказал известный футбольный агент Шандор Варга.

В текущем сезоне 22-летний Соболев сыграл 19 матчей за "Крылья", забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 4,5 миллиона евро, однако сумма отступных в его контракте значительно меньше - 2 миллиона.

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