Агент Варга высказался о возможном уходе Зобнина в АПЛ
Футбольный агент Шандор Варга высказался об интересе к хавбеку "Спартака" Роману Зобнину из Европы.
"Будут ли скауты следить за российскими футболистами на Евро? Разумеется! За таким большим турниром будут следить в любом случае, а к российскому футболу интерес вырос. Особенно после ЧМ-2018.
Что касается Зобнина, то тут нужно понимать, что многие английские, да и вообще профессиональные клубы, иногда следят за футболистами годами. Например, "Милан" два года следил за Шевченко. Также было с Ребровым и Лужным. Конечно, нынешние выступления российских клубов в еврокубках не очень помогают игрокам. Вспомните, когда ЦСКА два раза победил "Реал" и Чалов забил красивый гол, у нас было где-то 10 предложений по Федору", - приводит слова Варги "Матч ТВ".
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