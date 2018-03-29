Агент: "Варианты для продолжения карьеры в Европе у Натхо есть, его будущее решится после матчей с "Арсеналом"

Агент полузащитника московского ЦСКА Бибраса Натхо Адам Натхо раскрыл ситуацию с будущим своего клиента.

"В данный момент конкретики относительно будущего Бибраса нет. Думаю, что после двух матчей Лиги Европы против "Арсенала" мы окончательно определимся с тем, где игрок продолжит карьеру. Дело не в условиях, предлагаемых ЦСКА, а просто в том, оставаться ли в РФПЛ или ехать в Европу. Варианты продолжения карьеры в Европе у Натхо есть, однако лично я хотел бы, чтобы он остался в России", - цитирует агента sport24.ru.

Напомним, Натхо намерен попробовать свои силы в Европе. | soccernews.ru