Агент: "Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства"

Агент Гильерме Рейс рассказал, что помешало экс-нападающему московского "Спартака" Веллитону стать гражданином России.

"Предлагали Веллитону российское гражданство. Я даже участвовал в этом предложении. Он был готов стать россиянином, но начались разные проблемы, конфликты (в том числе с Акинфеевым). Насколько помню, главная проблема была в деньгах. Веллитон хотел на этом заработать", - сказал агент.

Веллитон выступал за "красно-белых" с 2007 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 ассистов. Сдавался в аренду "Гремио", "Сан-Паулу" и "Сельте". После ухода из московского клуба форвард играл в командах из Турции и ОАЭ.

За сборную России уже заиграны три бразильца - вратарь Гильерме, защитник Марио Фернандес и форвард Ари.

Не пропустите: Губерниев прокомментировал отказ Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА. | http://soccernews.ru