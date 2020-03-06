Агент: "Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства"

Теги спартак москвавеллитонроссия

Агент: "Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства"

Агент Гильерме Рейс рассказал, что помешало экс-нападающему московского "Спартака" Веллитону стать гражданином России.

"Предлагали Веллитону российское гражданство. Я даже участвовал в этом предложении. Он был готов стать россиянином, но начались разные проблемы, конфликты (в том числе с Акинфеевым). Насколько помню, главная проблема была в деньгах. Веллитон хотел на этом заработать", - сказал агент.

Веллитон выступал за "красно-белых" с 2007 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 ассистов. Сдавался в аренду "Гремио", "Сан-Паулу" и "Сельте". После ухода из московского клуба форвард играл в командах из Турции и ОАЭ.

За сборную России уже заиграны три бразильца - вратарь Гильерме, защитник Марио Фернандес и форвард Ари.

Не пропустите: Губерниев прокомментировал отказ Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном

Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов