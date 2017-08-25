Агент Вендела: "Пока еще рано говорить об осуществлении трансфера в ПСЖ"

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Агент Вендела: "Пока еще рано говорить об осуществлении трансфера в ПСЖ"

Фредерико Мораес, являющийся агентом хавбека "Флуминенсе" Вендела, рассказал об интересе ПСЖ к его клиенту.

"Я вернулся в Бразилию, чтобы донести сложившуюся ситуацию до футболиста. Сейчас переговоры продолжаются между "Флуминенсе" и ПСЖ. Контакт между клубами установлен, детали сделки анализируются, но она еще не закрыта. Пока еще рано говорить об осуществлении этого трансфера" - приводит слова агента Globo Esporte.

Также агент рассказал, что к Венделу проявляли интерес "Порту" и ЦСКА, однако футболист склонился к переходу в ПСЖ.

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