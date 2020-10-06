Агент Вендела рассказал о трансфере игрока в "Зенит"

Агент новичка "Зенита" Вале Вендела рассказал о трансфере хавбека из "Спортинга" в петербургский клуба.

"Зенит" очень хотел Вендела и приложил к этому все усилия. Мы очень счастливы. Футболист с нетерпением ждет возможности приехать в Россию и показать свой футбол.

Сумма трансфера? 20 млн евро + 4 млн в виде бонусов", - цитирует агента Sport24.

Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года.

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