Агент Вендела высказаался о будущем игрока

Фото: инстаграм Вендела/Автор неизвестен

Сезар Барбьери, агент бразильского полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал о будущем игрока.

О травме в матче с "Локомотивом"

"Состояние Вендела лучше. Оно постепенно улучшается".

Об интересе со стороны других клубов

"Могу сказать, что он провел великолепный сезон, но мы остаемся в "Зените". Мы счастливы здесь", – заявил Барбьери.

В прошедшем сезоне Вендел провел 15 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал 3 голевых паса.

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