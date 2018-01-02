Агент: "Вериссимо был бы счастлив играть в "Спартаке"

Тиаго Тавейра, агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны московского "Спартака".

"Трансфер Вериссимо в "Спартак" возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого. Каковы шансы "Спартака"? Не могу сказать. "Спартак" - это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там" - сказал агент.

Ранее стало известно, что "Спартак" предложил за Вериссимо восемь миллионов евро и эта сумма полностью устраивает "Сантос". | http://soccernews.ru