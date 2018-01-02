Агент: "Вериссимо был бы счастлив играть в "Спартаке"

Теги спартак москвасантос

Агент: "Вериссимо был бы счастлив играть в "Спартаке"

Тиаго Тавейра, агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны московского "Спартака".

"Трансфер Вериссимо в "Спартак" возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого. Каковы шансы "Спартака"? Не могу сказать. "Спартак" - это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там" - сказал агент.

Ранее стало известно, что "Спартак" предложил за Вериссимо восемь миллионов евро и эта сумма полностью устраивает "Сантос". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов