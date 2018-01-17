Агент: "Вериссимо хочет уйти в Европу"

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Агент: "Вериссимо хочет уйти в Европу"Агент защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба его клиента.

"Официальные предложения по Вериссимо делал только "Спартак", оба предложения "Сантос" отклонил. Еще два клуба из Италии и Англии звонили и спрашивали о Вериссимо, но без конкретных шагов. Сам Вериссимо хочет уйти, он хочет играть в Европе", - цитирует Инасиу СЭ.

Напомним, бек "Наполи" близок к переходу в "Спартак". | soccernews.ru

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