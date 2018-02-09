Агент: "Вериссимо в "Спартак" не перейдет"

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Агент: "Вериссимо в "Спартак" не перейдет"
Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресидо Инасио заявил, что его клиент не перейдет в "Спартак".

"Мы с моим партнером Маркосом Рибейро несколько дней назад прилетели в Москву, чтобы завершить переговоры по трансферу Вериссимо в "Спартак". Но в Москве выяснилось, что переговоры с "Сантосом" и нами от имени "Спартака" вел не авторизованный клубом посредник – итальянский агент Марко Трабукки. Мы возвращаемся в Бразилию, Вериссимо в "Спартак" не перейдет", - приводят слова Инасио российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 22-летний Вериссимо близок к переходу в "Спартак" за 7,5 миллиона евро.

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