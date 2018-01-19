Агент Вернблума: "Понтус не уходит из ЦСКА"



Агент полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Карл Фагер заявил, что его клиент не собирается уходить из клуба.

Ранее жена игрока Нина написала в Instagram фразу: "Москва навсегда будет в моём сердце", которую можно было понять, как прощание.

"Спекуляции - это всегда весело. Однако пост Нины о том, что шесть лет назад Вернблум подписал контракт с ЦСКА, не означает, что Понтус уходит", - приводят слова Фагера российские СМИ.

Напомним, что контракт 31-летнего Вернблума с ЦСКА истекает летом.

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