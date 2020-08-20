Агент Вернблума высказался о возможном возвращении игрока в Россию

Карл Фагер, агент хавбека ПАОК Понтуса Вернблума, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в Россию.

"У нас есть предложения из России. Посмотрим, что случится. Желает ли он вернуться в Россию? Посмотрим", - заявил агент.

Напомним, что Вернблум с 2012 по 2018 год защищал цвета ЦСКА. За это время он провел 224 игры, забил 22 гола и отдал 18 результативных передач. В составе "армейцев" он завоевал шесть трофеев.

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