Агент: "Вернуться в сборную Игнашевича попросили очень влиятельные люди"

Футбольный агент Шандор Варга высказался о решении защитника Сергея Игнашевича помочь сборной России на Чемпионате Мира-2018.

Напомним, что 38-летний игрок не играл за национальную команду последние два года.

"Еще пару недель назад в планы Сергея это не входило. Но решающими оказались два фактора. Во-первых, домашний чемпионат мира бывает всего раз в карьере. Во-вторых, об этом Игнашевича попросили очень влиятельные люди", - сказал он.

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