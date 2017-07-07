Агент Верратти: "Марко является узником в ПСЖ"
Агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли крайне недоволен тем, что парижский клуб не хочет продавать его клиента "Барселоне".
"В ПСЖ заявляют, что собираются строить команду, которая сможет выигрывать трофей, но они говорят это каждый год. Ходит много слухов, но ни один топ-игрок так и не перешел в ПСЖ. Уверен, что футболисты, которые мечтают выиграть Лигу чемпионов, не перейдет в ПСЖ.
Марко является узником клуба. Я понимаю, что они надеются удержать его, но нужно учитывать и желания самого игрока", - приводит слова Ди Кампли Corriere dello sport.
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