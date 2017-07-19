Агент Верратти может встретиться с руководством "Барселоны" в США

Стопроцентной ясности с будущим полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти до сих пор нет, поэтому пресса продолжает спекулировать на этой теме.

Согласно же последней информации, появившейся в испанском издании Mundo Deportivo, вполне возможно, что агент 24-летнего хавбека парижан Донато Ди Кампли встретится для обсуждения вероятного трансфера своего клиента с руководством каталонской "Барселоны" в США, где подготовку к сезону проводят как "красно-синие", так и "сине-гранатовые".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Верратти. | soccernews.ru