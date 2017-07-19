Агент Весино прибыл на переговоры с "Интером"

Полузащитник "Фиорентины" Матиас Весино, скорее всего, продолжит карьеру в "Интере".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня агент футболиста прибыл на переговоры с миланским клубом.

Ожидается, что представитель 25-летнего уругвайца согласует с "нерадзурри" контракт до лета 2021 года.

Ранее стало известно, что "Интер" готов заплатить за Весино полную сумму отступных в размере 24 миллиона евро. | http://soccernews.ru