Агент Видаля: "Было бы неплохо - снова поработать с Мончи"

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Агент Видаля: "Было бы неплохо - снова поработать с Мончи"Агент защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля высказался о будущем своего клиента.

"Это правда, к игроку есть интерес со стороны "Ромы". Было бы неплохо - снова поработать с Мончи, поскольку они отлично ладили в "Севилье", и у них сохранились хорошие отношения. Важно, чтобы оба клуба достигли согласия, но для нас кредит - одно из возможных решений", - цитирует агента le10sport.

Напомним, "Барселона" определилась с размером своего предложения по Артуру. | soccernews.ru

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