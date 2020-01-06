Агент Видаля прибыл в Милан
Представитель хавбека "Барселоны" Артуро Видаля прибыл в Милан, чтобы встретиться с руководством "Интера". Об этом сообщает A Bola.
По данным источника, стороны намерены договориться о трансфере футболиста, несмотря на то, что каталонский клуб не хочет отпускать 32-летнего чилийца этой зимой.
"Интер" готов заплатить за Видаля до 15 миллионов евро или взять в аренду.
В футболисте также заинтересован "Манчестер Юнайтед".
А еще: Месси, Суарес и Видаль вернулись к тренировкам с "Барселоной" после каникул | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|18
|45
|2
|Интер Милан
|17
|42
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Сассуоло
|18
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|17
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12