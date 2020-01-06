Агент Видаля прибыл в Милан

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Агент Видаля прибыл в Милан

Представитель хавбека "Барселоны" Артуро Видаля прибыл в Милан, чтобы встретиться с руководством "Интера". Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, стороны намерены договориться о трансфере футболиста, несмотря на то, что каталонский клуб не хочет отпускать 32-летнего чилийца этой зимой.

"Интер" готов заплатить за Видаля до 15 миллионов евро или взять в аренду.

В футболисте также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

А еще: Месси, Суарес и Видаль вернулись к тренировкам с "Барселоной" после каникул | http://soccernews.ru
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