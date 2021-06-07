Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку
Фото: инстаграм Видаля/Автор неизвестен
Фернандо Феличевич, агент полузащитника "Интера" Артуро Видаля, прокомментировал новость об интересе к игроку со стороны "Зенита".
"Эта информация – неправда. Никаких контактов с "Зенитом" у меня не было", – сказал Феличевич.
Ранее утверждалось, что "Зенит" может предложить Видалю зарплату 4 млн евро в год, хавбек хочет играть в Лиге чемпионов, и он не нужен "Интеру".
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