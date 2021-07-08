Агент Виллаш-Боаша высказался о слухах о назначении португальца на пост главного тренера сборной России
Фото: инстаграм Виллаш-Боаша/Автор неизвестен
Карлуш Гонсалвеш, агент экс-тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал слухи о вероятном назначении тренера на пост главного тренера сборной России.
"У нас нет и не было никаких контактов с РФС. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, тренируя "Зенит". Его там помнят как рекордсмена.
У сборной России есть тренер (разговор состоялся до увольнения Черчесова). Кстати, это человек, которого Андре очень уважает, потому что он был одним из первых российских тренеров, которые поздравили его, когда он стал чемпионом России", – заявил Гонсалвеш.
Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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