Агент Виллиана пытается убедить "Челси" отпустить бразильца в "Барселону"

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Агент Виллиана пытается убедить "Челси" отпустить бразильца в "Барселону"Вингер лондонского "Челси" Виллиан уже определился со своим будущим, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 29-летний бразилец желает продолжить карьеру в каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании. Однако пока трансфер игрока на "Камп Ноу" находится в подвешенном состоянии из-за разногласий клуба в его цене.

Ввиду сложившейся ситуации Виллиан делегировал своего агента Киа Джурабчиана для ведения переговоров с "аристократами". Представитель футболиста попытается убедить руководство "Челси" принять новое предложение "сине-гранатовых".

Напомним,  "Челси" уже готов снизить цену на Виллиана. | soccernews.ru

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